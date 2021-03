Op 22 maart 2016 lieten zestien mensen het leven bij de aanslag op de luchthaven van Zaventem. Honderden anderen raakten gewond. Mark De Wit en zijn vriendin Christine stonden vlak bij de tweede ontploffing. Het koppel bleef ongedeerd. “Toen we na een kwartier op de parking stonden, voelden we ons pas veilig”, vertelt De Wit vijf jaar later.

Mark De Wit en zijn vriendin Christine zouden op 22 maart 2016 op familiebezoek vertrekken naar Spanje. Die ochtend was de vertrekhal van Brussels Airport het doelwit van een aanslag. “De terroristen hadden twee grote groepen uitgekozen om hun bomgordel tot ontploffing te brengen”, herinnert De Wit zich. “De eerste bom ontplofte op zo’n zestig meter van ons. Na een seconde van verbijstering drong door dat we betrokken waren bij een aanslag. Terwijl verschillende mensen richting de uitgangen liepen, zijn wij op de grond gaan liggen.” Hoewel de tweede bom vlak bij het koppel afging, raakten Mark en Christine niet gewond.

“We vreesden voor een derde bom of mannen met Kalasjnikovs”, vertelt De Wit over de eerste momenten na de twee explosies. “We zijn ongeveer vier minuten blijven liggen tot de hulpdiensten ons kwamen redden. Toen we door die lege hal, tussen de doden en gewonden, naar buiten werden gebracht door militairen en politie, waren we bang dat we een schietschijf zouden zijn. Pas toen we na een kwartier op de parking stonden, voelden we ons veilig. We beseften dat we dit overleefd hadden.”

Twee keer slachtoffer

Een jaar na de aanslagen schreef Mark De Wit Toen hoorden we een enorme knal. Dat boek hielp hem om de feiten te verwerken, maar het is ook een zoektocht naar de reden waarom hij en zijn vriendin ongedeerd bleven. “Anderen hebben ons leven betaald met hun leven of onbeschrijfelijke ellende”, schreef De Wit neer. “Wij zijn maar één keer slachtoffer geworden, maar de mensen die gewond raakten of psychische problemen overhielden aan die dag zijn in een administratieve kafkaiaanse draaimolen terechtgekomen. Zij zijn twee keer slachtoffer.”

Mark en Christine zijn nog enkele keren op de luchthaven geweest. “We mijden grote groepen”, vertelt de man die opgroeide in de Vilvoordse wijk Koningslo, “toch proberen we die angst te overwinnen, want we willen niet toegeven aan de daders.”