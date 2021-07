“Het waterpeil van de Zenne steeg op enkele uren tijd met bijna zes meter”

De Zennevallei blijft ook deze keer niet gespaard van wateroverlast. Voor de vierde keer in enkele weken tijd wordt de regio getroffen door overvloedige regen. “Het waterpeil van de Zenne is hier op enkele uren tijd met bijna zes meter gestegen”, getuigt waarnemend burgemeester van Beersel Eddy Deknopper.

In deelgemeenten van Beersel lopen gisterenavond verschillende straten onder water en staan kelders blank. De waterlopen en rioleringsstelsels kunnen het water dat uit de lucht valt onvoldoende slikken. “De Molenbeek in Huizingen heeft zijn hoogste peil ooit bereikt”, vertelt waarnemend burgemeester Eddy Deknopper. “In de buurt rondom het Gravenhof in Dworp is de schade groot door water dat vanuit het Hallerbos via de valleien naar het centrum gelopen is.” Een bewoonster moest uit haar boerderij geëvacueerd worden omdat ze helemaal ingesloten was door het water. In een tiental huizen stond het water een meter hoog.

In de Albert Denysstraat en de Molenstraat in Lot probeerden bewoners de ganse nacht met alle middelen het water uit hun woning te houden. Het waterpeil van de nabijgelegen Zenne steeg er op enkele uren tijd met bijna zes meter. De Vlaamse Milieumaatschappij stort het water van de rivier over naar het kanaal, maar op enkele plaatsen treedt de rivier toch buiten haar oevers. Niet alleen woningen lopen onder water, ook weilanden staan blank. “Gelukkig zijn we één boerenfamilie en helpen we elkaar om de dieren in een droge weide te plaatsen”, getuigt Hugo Van Malder.