Het fietsende meisje beweerde dat een witte bestelwagen haar ter hoogte van deze frituur in de Damstraat probeerde klem te rijden, waarna ze in paniek een oprit opvluchtte en haar ouders belde. Toen die aankwamen, was de bestelwagen al verdwenen. Uit onderzoek blijkt dat achter het stuur van de bestelwagen een leverancier zat van een bedrijf in de buurt die geen kwade bedoelingen had. Volgens de politie gaat het dan ook om een misverstand.