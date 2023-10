“Twee miljoen dollar of anders ontploft er bom”: kantoorgebouw Kraainem ontruimd

Na een bedreiging via mail gericht tegen de private bank Degroof Petercam is vrijdagmiddag een groot kantoorgebouw op de Mechelsesteenweg in Kraainem ontruimd. Een honderdtal werknemers werden geëvacueerd. Er vond een sweeping plaats met de hulp van vijf explosievenhonden maar die bleek negatief. Goed drie uur later werd het pand vrijgegeven.

“Rond de middag een Franstalige mail toegekomen op het kantoor van Degroof Petercam in Brussel met een bedreiging dat er 2 miljoen dollar moest betaald worden of dat er anders een bom zou ontploffen”, vertelt korpschef Philip Beke van de zone WOKRA (Wezembeek-Oppem/Kraainem) die samen met burgemeester Bertrand Waucquez (Kraainem-Unie) ter plaatse kwam. “Wat er in Brussel precies is gebeurd weet ik niet maar rond 16 uur is er bij ons een melding gekomen aangezien er ook in Kraainem een filiaal van de private bank gevestigd is. Dat bevindt zich in een groot gebouw van 12 verdiepingen met daarin twee restaurants en verschillende firma’s.”

Eerst werd door de politie een visuele controle uitgevoerd. “Daarbij hebben we niks gevonden maar uiteindelijk heb ik uit voorzorg toch beslist om het gebouw te laten ontruimen. Het was weliswaar vrijdagavond maar er waren wel nog een honderdtal werknemers aanwezig. Er was geen paniek. De evacatie is rustig verlopen. Toen iedereen buiten was is er een sweeping gebeurd met vijf explosievenhonden van de Federale Politie gezien de grootte van het gebouw.” Die bleek negatief. Om 19.30 uur werd het pand vrijgegeven en even later kon ook het restaurant open. “Er was geen concrete dreiging maar wij hebben toch geen risico genomen gezien het actuele dreigingsniveau.”

