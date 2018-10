1 dag niet: hoe je woning beveiligen tegen inbrekers?

In ons land gebeuren nog altijd meer dan 144 inbraken per dag. Inbrekers zijn vooral uit op juwelen, geld en ICT-materiaal. Onder meer de politiezone Kastze en Zaventem houden dezer dagen tal van acties om bewoners tips te geven over inbraakpreventie.

Hoe kan je je huis beveiligen tegen inbrekers?

Uit onderzoek blijkt dat een dief na drie minuten een inbraakpoging opgeeft. Via tal van maatregelen kan je het een dief moeilijk maken:

- Maak je huis goed zichtbaar door binnen- en buitenverlichting en een laag gesnoeide voortuin

- Vergeet de zij- en achterkant ook niet belichten, daar slaan ongewenste gasten het liefst toe

- Maag mogelijk dat buitenverlichting aanspringt als beweging detecteren

- Berg alle tuinmateriaal (tuinladder, hamer, enz) op

- Leg waardevolle voorwerpen niet in het zicht. Registreer ze, fotografeer ze en berg ze dan op

- Geef je huis bij afwezigheid een bewoonde indruk: vermijd volle brievenbus, laat lichtje branden,…

- Sluit alle deuren en ramen goed af, ook die van garage, tuinhuis of kelderraam

- Beheer sleutels goed. Leg ze niet onder de deurmat of in een bakje in de tuin

- Breng je buren op de hoogte als je op reis gaat, dat bevordert sociale controle

- Een beveiligingssysteem helpt altijd, net als inbraakveilige ramen en deuren