1 op de 5 inwoners uit Halle-Vilvoorde kreeg al herfstprik

22 procent. Dat is volgens Vaccinnet, de vaccinatiedatabank van de Vlaamse overheid, het percentage van de totale bevolking dat zich de voorbije maand liet boosteren. Het Vlaamse gemiddelde ligt op 26 procent. De prik is niet verplicht, maar wordt wel sterk aangeraden bij bepaalde leeftijdscategorieën en mensen met onderliggende problemen. Er zijn wel grote verschillen tussen de gemeenten in onze regio. Zo hebben Drogenbos, Machelen, Linkebeek, Vilvoorde en Kraainem met een vaccinatiegraad van rond de 10 procent, terwijl sommige Pajotse gemeenten aan 40 procent zitten.

“Heel wat Pajotten lieten de voorbije weken een herfstbooster zetten. Deze booster is een belangrijke bescherming tegen de mogelijke nieuwe coronagolf van half oktober”, klinkt het bij het vaccinatiecentrum in Strijland. “Om iedereen de kans te geven zich te laten vaccineren voor de sluiting van het vaccinatiecentrum op 25 oktober, zijn er ook momenten voorzien waarop zonder afspraak kan langsgekomen worden.”

In de meeste vaccinatiecentra zijn intussen alle uitnodigingen de deur uit. Mensen die ingaan op die uitnodiging, hebben nog zo’n maand de tijd om zich te laten vaccineren. De meeste centra sluiten eind deze maand of begin november de deuren. Het zou meteen de laatste grote vaccinatiecampagne zijn in Vlaanderen. Voor een volgende prik zou je dan terecht kunnen bij de dokter of apotheker, al is daar nog geen volledige duidelijkheid over.