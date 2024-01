1 op de 5 werknemers in Vlaams-Brabant gaat met de fiets naar het werk. Nergens anders in ons land is dat aantal zo groot als in onze provincie. Dat alles blijkt uit de jaarlijkse mobiliteitsbarometer van hr-dienstenbedrijf Acerta op basis van de gegevens van meer dan 50.000 werknemers in Vlaams-Brabant. “Steeds meer werknemers kiezen ervoor om de files voorbij te rijden op een tweewieler”, zegt Kim Dekeyser van Acerta.

Koning Auto verliest de laatste jaren terrein in het woon-werkverkeer. Zowat de helft van de werknemers gebruikt enkel nog de auto, 1 op de 10 gaat met trein, tram of bus werken. Maar de grootste winnaar is de fiets. Bijna vier op de tien werknemers legt deel van het traject naar het werk met de fiets af, vaak in combinatie met de wagen of het openbaar vervoer. 1 op de 5 werknemers gebruikt zelfs alleen de fiets om te gaan werken. Nergens in ons land is dat aantal zo groot als in Vlaams-Brabant.

“Steeds meer werknemers kiezen ervoor om de files voorbij te rijden op een tweewieler. Velen krijgen er ook nog een fietsvergoeding van hun werkgever bovenop”, zegt Kim Dekeyser van Acerta. “Doordat steeds meer mensen via hun werkgever een elektrische fiets kunnen leasen én op de openbare weg steeds meer ruimte wordt gegeven aan de fiets, verwachten we dat het aantal fietsende pendelaars de komende jaren alleen nog maar zal toenemen.”

Het openbaar vervoer blijft minder populair, al ligt het gebruik ervan in Vlaams-Brabant wel hoger dan de rest van Vlaanderen. “Het gebruik hangt natuurlijk sterk samen met het aanbod”, zegt Dekeyser. “Waar en wanneer er aanbod is, daar heeft de reiziger weinig vat op. We stellen vast dat werknemers niet happig zijn om in die passieve rol te zitten, ondanks dat werkgevers vaak tussenkomen in abonnementen voor trein, tram of bus. Daarom blijft het aandeel van het openbaar vervoer al bij al nog vrij beperkt.”