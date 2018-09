10 jaar cel voor doodslag op Frederik Heyvaert

De correctionele rechtbank van Brussel heeft Kevin D.C. (34) uit Merchtem veroordeeld tot 10 jaar cel voor de doodslag op Frederik Heyvaert. De man uit Malderen (Londerzeel) werd drie jaar geleden dood teruggevonden in de bestelwagen van de verdachte. Die stond op een parkeerterrein in de August De Boeckstraat in Merchtem.

Op 15 maart 2015 waren Kevin D.C. en Frederik Heyvaert naar het dancefestival Age of Love in Gent gegaan. Beide mannen hadden stevig gedronken en ook drugs gebruikt, waarna de avond eindigde in het appartement van de 36-jarige beklaagde uit Merchtem.

Later die nacht schoot Kevin D.C. een kogel door het hoofd van Frederik Heyvaert. Nadien verborg hij het lichaam in zijn bestelwagen. Dat werd pas op 9 april teruggevonden.

“Mijn cliënt heeft altijd volgehouden dat het om een ongeluk ging”, zegt strafpleiter Sven Mary. “Hij wist niet dat er nog een kogel in de kamer zat.” Het parket zag dat anders en had op het proces in juni 10 jaar cel geëist voor doodslag. De rechtbank volgde de redenering van het parket en veroordeelde de man tot 10 jaar cel.

De advocaat van de beklaagde reageerde ontgoocheld op het vonnis. “Ik respecteer de beslissing van de rechtbank, maar ben het er niet mee eens," zegt Sven Mary. “Als je de redenering van de rechtbank doortrekt, is er zelfs sprake van voorbedachtheid en dus moord. Zonder overhaast te willen reageren, kan ik zeggen dat we beroep zullen aantekenen. Dit was een ongeluk, er was geen opzet mee gemoeid,” besluit Mary.