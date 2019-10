100 leerlingen krijgen geen les Frans: "We vinden geen leerkracht"

Zo'n 100 leerlingen van het 5de jaar in het VKO in Opwijk krijgen al een tijdje geen les Frans. De school vindt geen vervanger voor de leerkracht die met zwangerschapsverlof is. "De leerstof zal volgend jaar moeten ingehaald worden", zegt de directie.

Al enkele weken is het VKO op zoek naar een leerkracht Frans. "We hebben via Facebook een interim proberen zoeken, zonder succes. We namen tevergeefs contact op met hogescholen en universiteiten", zegt directeur Tom Van Buggenhout in Het Laatste Nieuws. "Ook bij de VDAB en de Waalse tegenhanger hadden we geen succes. Er is niemand te vinden die Frans kan geven."

De lessen worden creatief opgevuld. Op de vrije uren kunnen leerlingen taken doen van andere vakken, maar de directie is duidelijk en eerlijk naar de leerlingen toe. De leerstof zal moeten worden ingehaald. De school bekijkt hoe het de einddoelen versneld kan halen. VKO wijst vooral de overheid met de vinger. "Ons werd tien jaar geleden als beloofd om het lerarentekort weg te werken. Dat gebeurt dus duidelijk niet", aldus de directie.

