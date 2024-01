Het gemeentebestuur van Meise investeert samen met de Vlaamse overheid fors in twee gemeentelijke schoolsites. Het gaat om GBS De Leertuin in Meise-centrum en GBS Sint-Brixius-Rode. Voor beide sites samen gaat het om een investering van meer dan 11 miljoen euro. (Ruim 8 miljoen euro voor de Leertuin en zo'n 3 miljoen euro voor GBS Sint-Brixius-Rode). De werken starten deze zomer.

“De gebouwen zijn verouderd en ook het aantal leerlingen neemt toe”, zegt burgemeester Gerda Van den Brande (N-VA). “De leerlingen van GBS De Leertuin zitten verspreid over twee sites, waaronder een verouderd gebouw naast ’t Verloren Uurke. We willen één moderne schoolsite bouwen. In Sint-Brixius-Rode zijn er ook verouderde klascontainers. Daar komt een nieuwbouw voor de kleuters bij.”

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) kende inmiddels 1,4 miljoen euro aan subsidies toe voor het renovatie- en nieuwbouwproject in De Leertuin. “Maar er zijn nog andere subsidies voorzien, waaronder die voor capaciteitsuitbreiding”, zegt schepen van Onderwijs Jorn Lathouwers (LB+).

Afbreken

“We gaan een deel van de gebouwen van De Leertuin afbreken, de volledige site renoveren en vervolgens een stuk aanbouwen. Het Willy Vandenberghecentrum, waar de refter, eetzaal en polyvalente ruimte van de school zijn gevestigd, zal ook helemaal worden vernieuwd. De zaal wordt veel gebruikt voor eetfestijnen van verenigingen. Zij kunnen hiervoor tijdens de werken terecht in andere gebouwen.”

“De werken starten in juli van dit jaar met de afbraak van een deel van de gebouwen. Dan is de school ook gesloten wegens de zomervakantie. De werken zullen in totaal zo’n twee jaar duren. Er worden tijdens de werken alternatieven voorzien, zoals extra klascontainers. Het aantal leerlingen in De Leertuin neemt ook toe. Momenteel zijn er 404 kleuters en leerlingen peuterklas, alle klassen zijn al ontdubbeld.”

Klascontainers

Eenzelfde verhaal is er te horen in de GBS Sint-Brixius-Rode. “Daar zijn er dit schooljaar 413 kleuters en leerlingen ingeschreven”, gaat de schepen verder. “Er staan al vele jaren vier klascontainers, sommige misschien al twintig jaar. Het aantal leerlingen neemt er eveneens toe.”

“Daarom gaan we hier een nieuwe kleuterschool bouwen. Zo komt er ruimte in het schoolgebouw zelf vrij voor de leerlingen van de lagere school en kunnen de containerklassen verdwijnen.”

Tweede verdieping

“Als het aantal leerlingen blijft stijgen, dan kunnen we bovenop de nieuwbouw van de kleuterschool op termijn een tweede verdieping bouwen. De plannen zijn hiervoor voorzien. Dan zouden we naar drie klassen per leerjaar kunnen evolueren. De gemeenteraad keurde de aanpassing van de raming van 2,8 miljoen euro voor de nieuwbouw in Sint-Brixius-Rode goed.”

“Er zijn 400.000 euro aan capaciteitssubsidies voorzien en er volgen nog andere subsidies. De werken op de site van GBS Sint-Brixius-Rode zullen tegen de zomervakantie beginnen en zouden zo’n jaar duren. Als de grote werken op de schoolsites van zowel De Leertuin als die in Sint-Brixius-Rode achter de rug zijn, dan kunnen alle klascontainers er eindelijk op de schop.”