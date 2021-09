11.000 sportievelingen ontdekten Vlaamse Rand tijdens De Gordel 2021

Vorig jaar was er een afgeslankte editie van De Gordel. Tijdens de editie van 2021 werd de Gordelweek wel afgesloten met optredens en animatie in Sint-Pieters-Leeuw en Huizingen. “De Gordelzondag was de apotheose van een succesvolle editie”, zegt minister van Vlaamse Rand Ben Weyts enthousiast. “Maar ook veel mensen hebben onze gemeenschapscentra ontdekt”, vult Jo Van Vaerenbergh, directeur van vzw de Rand, aan.

De Gordel 2021 noteerde zo’n 11.000 sportievelingen die te voet of per fiets de groene Vlaamse Rand ontdekten. Voor elke geregistreerde deelnemer wordt de komende maanden een boom geplant. Maar liefst 60.000 fietsers voltooiden bovendien de 100km challenge op Strava. “Ook deze editie hebben we weer aandacht geschonken voor de specifieke problematiek in de pracht van onze Vlaamse groen Rand”, besluit Weyts.