13-jarige leerling die onwel werd op school was besmet met coronavirus

Het 13-jarige meisje dat maandagavond in het ziekenhuis overleed nadat ze onwel was geworden tijdens een les Lichamelijke Opvoeding, was besmet met het coronavirus. Dat heeft het CLB woensdagvoormiddag laten weten aan haar school Virgo Plus uit Vilvoorde. De directeur bevestigt het nieuws in verschillende kranten. De doodsoorzaak blijft voorlopig onbekend.

De klasgenoten van de overleden leerling werden vandaag naar huis gestuurd. Het CLB bracht Virgo Plus woensdagvoormiddag op de hoogte dat het meisje besmet was met COVID-19. De hele klas zal getest worden. “We weten niet of de leerling gevaccineerd was door de wet inzake privacy. Ze werd alleszins niet op school gevaccineerd”, laat de directeur weten. "Voorlopig moeten we onze leerlingen via de digitale weg bijstaan in het rouwproces."

Het is niet duidelijk of er een verband is tussen de coronabesmetting en het overlijden van het meisje. Het parket bestempelt het overlijden voorlopig niet als verdacht, waardoor er geen autopsie is uitgevoerd. De doodsoorzaak blijft onbekend.