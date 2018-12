14 Slimme camera's in politiezone TARL

De 2 locaties waar de slimme camera's in de politiezone TARL nu al ophangen zijn in de Omer de Vidtslaan in Roosaal en in de Callebautsraat in Affligem. Tegen de maand februari komen daar nog 12 camera's bij. Bedoeling is om via de camera's niet verzekerde, gestolen auto's op te sporen en de criminaliteit te bestrijden. De politezone TARL investeert een half miljoen euro in het nieuwe cameraschild.

De politiezone TARL beschikt al over een wagen die uitgerust is met een ANPR-camera. Die kan nu tactischer worden ingezet. Het is de bedoeling dat de nieuwe camera's onder andere worden geplaatst aan het op- en afrittencomplex van de E40 in Affligem.