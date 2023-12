"15 à 20.000 bezoekers verwacht voor Diegem-Cross”

Diegem maakt zich op voor de jaarlijkse hoogmis van de cross. Met een uitgelezen deelnemersveld – nagenoeg alle toppers op Wout Van Aert na staan aan de start – en onder meer De Romeo’s in de ambiancetent wordt het donderdag één groot sportief feest. Ook de zogenaamde Turbo Cross van YouTube-fenomeen Average Rob springt in het oog.

De traditionele cross in Diegem, die zich voor 40 procent op een stratencircuit pal in de dorpskern afspeelt, belooft donderdag weer topspektakel te bieden. De organiserende wielerclub Sint-Anna Diegem legt stilaan de laatste hand aan de voorbereidingen. “De grootste nieuwigheid is de funwedstrijd van Average Rob en zijn vrienden”, zegt organisator Peter Bosschaerts. “Zij zullen tussen de elite vrouwen en mannen twee ronden vollenbak rijden. Het is vooral de bedoeling een ander publiek aan te trekken, vooral dan jongeren. Het wordt een leuk gegeven. De 20 plaatsen zijn volzet. Onder meer wielrenner/YouTuber Bas Tietema, YouTuber Acid en ex-crossers Niels Albert en Richard Groenendaal zullen net als ex-voetballer Jelle Van Damme van de partij zijn.”

Qua parcours is er niet echt iets veranderd. “Op een stukje waar we vroeger een bocht maakten, gaan we nu rechtdoor net naast de spoorweg. Verder blijft alles net hetzelfde als vorig jaar.” Het wordt flink modderig door de overvloedige regen van de laatste tijd. “Gelukkig is er in Diegem een vrij goede ondergrond die snel droogt, buiten in het park zelf dat een beetje moerassig is. We leggen rijplaten zoveel we kunnen. Het valt al bij al nog redelijk mee gezien het weer dat we gehad hebben.”

Op Kerstdag werd niet gewerkt aan de opbouw, maar wel de dagen ervoor. “Ook de dag zelf is nog heel veel te doen omdat je het centrum niet op voorhand helemaal kan afsluiten. We zetten dan nog een tweetal kilometer nadarhekken. We proberen de hinder voor de bewoners zo beperkt mogelijk te houden. We kunnen sowieso donderdag rekenen op zo’n 500 vrijwilligers.”

Extra signalisatie en politie

Er zijn al 10.000 tickets in voorverkoop aan de man gebracht. “We verwachten zo’n 15 à 20.000 bezoekers. De werken op Woluwelaan zouden geen al te grote problemen mogen veroorzaken. Er is extra signalisatie voorzien en ook de politie gaat extra manschappen inzetten. Dat zal wel loslopen. Zelfs zonder werken gaat zo’n massa altijd een beetje opstopping veroorzaken in een dorp als Diegem. We vragen de bezoekers om zo vroeg mogelijk te komen. Dan is er in principe geen probleem.”

De wedstrijd van de elite mannen start bij kunstlicht om 20.45 uur. “We missen Van Aert en dat is een spijtig gegeven. Maar dat wordt gecompenseerd door het Average Rob-verhaal. Verder komen met Mathieu van der Poel, Tom Pidcock en Eli Yserbyt wel alle toppers aan de start. In de feesttent zijn De Romeo’s de headliner en DJ Benny is ook weer van de partij om voor de nodige ambiance te zorgen.”