150 kilometer aan nieuwe fietstrajecten in Groene Gordel

Toerisme Vlaams-Brabant heeft het fietsnetwerk in de Groene Gordel vernieuwd en uitgebreid. Er is 150 kilometer aan nieuwe fietstrajecten bijgekomen. Daarbij zijn ook twee routes die toegankelijk zijn voor iedereen.

Het voorbije halfjaar werden 11.500 borden van het fietsnetwerk in de Groene Gordel vervangen. “De zeshoekige wit-rode borden die thematische fietslussen bewegwijzerden, zijn verdwenen”, vertelt gedeputeerde voor Toerisme Gunther Coppens. “Die fietsroutes zijn opgenomen in de knooppuntenbewegwijzering.” In de streek kan je nu 1.100 kilometer aan bewegwijzerde fietsroutes ontdekken.

De provincie hield bij de vernieuwingsoperatie niet alleen rekening met bestaande fietsmogelijkheden, maar ook met opportuniteiten voor de toekomst. “Er zijn heel wat fietsinfrastructuurwerken gepland in de Groene Gordel”, verduidelijkt Coppens, “nieuwe verbindingen kunnen in de toekomst gemakkelijk opgenomen worden in het fietsnetwerk.”

Toegankelijke routes

Het uitgebreide fietsnetwerk telt 150 kilometer en 100 knooppunten extra. 80 kilometer bestaande trajecten werd verbeterd. “Daarbij zijn ook twee toegankelijke routes, zodat we iedereen op de fiets krijgen, ongeacht de specifieke noden, wensen of beperkingen”, aldus de gedeputeerde. Het gaat om de Sportimoniumroute van Vilvoorde naar Zemst en de Halle-Leeuwroute vanuit Halle naar Sint-Pieters-Leeuw.

Alle fietstrajecten in de Groene Gordel zijn gebundeld in een nieuwe fietskaart van Vlaams-Brabant.