150 rode brievenbussen verdwijnen in Halle-Vilvoorde

Bpost kondigde een tijdje geleden al aan te snoeien in het aantal rode brievenbussen. “Tussen 2004 en vandaag is het aantal brieven die de Belg in de rode brievenbussen dropt met 60% gedaald. In diezelfde periode is het netwerk nagenoeg ongewijzigd gebleven, met als gevolg dat bijna een kwart van de brievenbussen minder dan zes brieven per dag ontvangt,” zegt Barbara Van Speybroeck van Bpost.

In Kraainem en Linkebeek wordt het aantal brievenbussen volgens het plan van Bpost gehalveerd. Kraainem houdt er straks 3 over, Linkebeek 8. Ook in Steenokkerzeel (van 19 naar 11), Lennik (van 13 naar 8) en Wemmel (van 17 naar 11) gaan er opvallend veel brievenbussen weg. In alle andere gemeenten in Halle-Vilvoorde gaat om het om zowat een kwart van de brievenbussen. Enkel in Bever en Kapelle-op-den-Bos verdwijnen geen brievenbussen.

“Bpost heeft naar alle gemeenten een brief gestuurd om hen op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen in hun steden en dorpen en om hen ook uit te nodigen om eventuele suggesties door te geven. Binnen een straal van 500 meter in stedelijk gebied en 1.500 meter in landelijk gebied een rode brievenbus zien opduiken. Daarmee blijft het brievenbussennetwerk van Bpost één van de beste in Europa,” zegt Barbara Van Speybroeck van Bpost.

Bpost benadruk tot slot dat het netwerk van postkantoren en postpunten onveranderd blijft. Daar kunnen klanten hun brieven afgeven. Klanten met beperkte mobiliteit kunnen ook hun brief meegeven aan de postbode.