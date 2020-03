17 coronapatiënten in Jan Portaels, één overlijden

Het aantal coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen is aan het stijgen, maar ze kunnen de toestroom voorlopig nog goed aan. In het AZ Jan Portaels in Vilvoorde lagen gisteren 17 coronapatiënten. Eén patiënt overleed de voorbije dagen door het virus.

In het ziekenhuis in Vilvoorde liggen momenteel 17 bevestige coronapatiënten. Drie daarvan liggen aan een beademingstoestel op de afdeling Intensieve Zorgen. Zeven andere patiënten wachten op de transfereenheid op het resultaat van hun test. Gisteren waren er gespreid over heel de dag vijf nieuwe opnames. Eergisteren is ook een eerste patiënt overleden aan het coronavirus in het AZ Jan Portaels.

Het UZ Brussel telt momenteel 61 patiënten die verzorgd worden in verband met het coronavirus. Het gaat om 41 bevestigde coronapatiënten. Twee hebben een negatieve test afgelegd, de anderen wachten nog op hun resultaat. 15 coronapatiënten worden in het UZ Brussel behandeld op Intensieve Zorgen. In het Brusselse ziekenhuis zijn zes patiënten overleden aan het virus.

Sinds de uitbraak stelde Sciensano, het Belgisch Instituut voor de Gezondheid, in totaal 636 bevestigde coronagevallen vast in Vlaams-Brabant. Dat is na Limburg het hoogste van alle Vlaamse provincies en ook meer dan Brussel. Als we kijken naar onze regio, zien we vooral besmettingen in de Rand rond Brussel en opvallend minder in het Pajottenland en de Zennevallei.