17-jarige leerling weigert om voltijds naar school te gaan “Niet iedereen uit BSO is een kwetsbare leerling”

Na twee weken herfstvakantie gaan de schoolpoorten vandaag opnieuw open. De tweede en derde graad van het secundair onderwijs schakelen voor de helft over op afstandsonderwijs. Voor ‘kwetsbare leerlingen’ mogen scholen een uitzondering maken en wél honderd procent openen. Zo worden de leerlingen van de BSO-afdeling van Kobos Campus Sgi in Kapelle-op-den-Bos voltijds op school verwacht.

De 17-jarige Sita Walen zit in het zevende jaar Mode. Zij begrijpt de keuze van de directie niet. “Dit komt bij mij over als een stigma”, vertelt Sita. “Voor de theoretische vakken zijn we met vijftien leerlingen van verschillende studiejaren uit meerdere bubbels. Daar voel ik me niet veilig bij.” Afstandsonderwijs kan volgens de 17-jarige leerlinge perfect voor theoretische vakken.

Sita woont onder meer samen met haar grootvader, die tot een risicogroep behoort. “We willen het COVID-19-virus absoluut buiten houden”, zegt mama Ann Roemaet. “Sita heeft prima cijfers en is dus geen ‘kwetsbare leerling’. Nu wordt iedereen in BSO over dezelfde kam geschoren. Zijn er in ASO of TSO dan geen ‘kwetsbare leerlingen’?” Sita zal voorlopig niet naar school gaan voor de theoretische vakken.

Praktijklessen

“Ik ben bereid om in dialoog te gaan met de moeder”, reageert directeur Daniël Verelst van Kobos Campus Sgi. “Het Departement Onderwijs vraagt aan de scholen om bijzondere aandacht te geven aan de leerlingen die door het afstandsonderwijs benadeeld worden. We hebben vorig schooljaar vastgesteld dat het belangrijk is dat de leerlingen aanwezig zijn op de school voor de praktijklessen. We kunnen hen online niet de begeleiding geven die ze nodig hebben. We hebben veel plaats op onze grote campus en kunnen dus coronaveilig werken. Daarom hebben we beslist om de leerlingen uit BSO-opleidingen voltijds naar school te laten komen.”