18-jarige aangehouden voor overval op Carrefour Express in Machelen

De politie heeft een verdachte gearresteerd van een overval afgelopen woensdag op de Carrefour Express in de Cornelis Peetersstraat in Machelen. Het gaat om een 18-jarige uit Machelen, die intussen ook werd aangehouden.

De feiten speelden zich af rond 15u30. “Een verdachte stapte de winkel binnen en begaf zich meteen achter de kassa”, legt parketwoordvoerster Carol Vercarre uit. “Daar was op dat ogenblik een 61-jarige kassierster aan het werk. Hij gaf haar een vuistslag in het gezicht en probeerde de kassa te openen om het geld te stelen. Hij slaagde hier niet in en nam de vlucht met een beperkte buit van 13 euro die de kassierster op dat ogenblik in haar handen had.”

Twee meisjes van 11 en 12 jaar waren getuige van de feiten. “Ze waren op dat ogenblik snoep aan het kopen bij de kassa. Ze zijn meteen gevlucht en hun ouders gaan halen. Zij zijn later toegekomen in de winkel om te zien of de dame niet gekwetst was. Het slachtoffer was onder de indruk van de feiten en had blauwe plekken ten gevolge van de vuistslag.”

Aan de hand van de camerabeelden kon de verdachte uiteindelijk geïdentificeerd worden. “Het betreft een 18-jarige uit Machelen. Hij werd gearresteerd en is intussen door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsmandaat geplaatst.”