18-jarige Vilvoordenaar aangehouden na schietpartij in Mechels park

Een 18-jarige man uit Vilvoorde is aangehouden voor de schietpartij in het Papenhofpark in Mechelen vorige week vrijdag. Het zou om een uit de hand gelopen drugsdeal gaan.

In het Papenhofpark in Mechelen troffen de hulpdiensten vorige week vrijdag een gewonde twintiger aan en enkele kogelhulzen. De volgende ochtend vindt de politie ook een wapen in het park. “Uit het onderzoek weten we dat het om een drugsdeal gaat. Enkele jongemannen hadden afgesproken in het park. Op een bepaald moment is er een discussie ontstaan. Die is helemaal uit de hand gelopen, waarbij op het einde ook een schot is gevallen”, zegt Kristof Aerts van het Antwerpse parket.

In de zaak is een 18-jarige man uit Vilvoorde opgepakt. Hij geeft toe dat hij betrokken was bij het incident en het schot gelost heeft. De onderzoeksrechter liet de jongeman aanhouden. Het slachtoffer is intussen aan de beterhand.