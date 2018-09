18 maanden cel met uitstel voor voormalig hoofd technische dienst Meise

Het voormalige hoofd van de technische dienst van de gemeente Meise is in beroep veroordeeld tot 18 maanden cel met uitstel voor diefstal en verduistering. De straf is een stuk zwaarder dan de vordering van het openbaar ministerie, dat 12 maanden cel met uitstel had gevraagd.

De beklaagde, neef van de huidige en toenmalige burgemeester Jos Emmerechts (CD&V) werd in 2012 ontslagen nadat bleek dat hij tien jaar lang zijn werkgever had bestolen. In oktober 2014 werd hij door de correctionele rechtbank voor die feiten veroordeeld tot een celstraf van 24 maanden, waarvan 18 met uitstel. Meer dan tien jaar graaide hij in de middelen van de gemeente om privé-investeringen mogelijk te maken", motiveerde de rechter zijn uitspraak in eerste aanleg. De ingenieur ging in beroep, maar werd vandaag opnieuw veroordeeld.

De man maakte zich in de jaren 2000 schuldig aan diefstal van materiaal en hij liet arbeiders van de gemeente bij hem thuis werkzaamheden uitvoeren. De advocaat-generaal had op het proces in beroep 12 maanden met uitstel gevorderd, zelf had hij de vrijspraak gevraagd. Volgens zijn advocaat was er nooit sprake van kwaad opzet en ging het in de ogen van het diensthoofd om afval of zaken die niet meer gebruikt werden. De gemeente Meise had zich burgerlijke partij gesteld op het proces en krijgt nu een schadevergoeding toegewezen van 51.250 euro.