19-jarige uit Rode wil solo de wereld rondvliegen

Het huidige wereldrecord staat op naam van Shaesta Waiz. De Amerikaanse was 30 jaar oud toen ze solo de wereld rondvloog. Dat record zou over enkele maanden van een tiener uit Sint-Genesius-Rode kunnen zijn. De 19-jarige Zara Rutherford stijgt deze voormiddag op vanop het vliegveld in Wevelgem. Afhankelijk van de weersomstandigheden zal ze twee tot drie maanden vliegen. Zara zal over 52 landen vliegen en meer dan 51.000 kilometer afleggen.

De microbe voor de luchtvaart kreeg ze via haar vader Sam Rutherford te pakken. Hij was als Britse legerpiloot gestationeerd in België. Zara zelf leerde vanaf haar veertiende vliegen. “Met mijn recordpoging wil ik andere meisjes inspireren en hun interesse voor de luchtvaart en wetenschappen opwekken”, laat Zara Rutherford weten via sociale media.

Foto: FlyZolo​