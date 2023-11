20 jaar nadat Bart doodgereden wordt zit papa Willy nog met veel vragen: “Waarom geen strengere verkeersregels?”

Exact 20 jaar geleden wordt de 17-jarige Bart Kerremans in Kapelle-op-den-Bos omvergereden door een SUV die veel te snel rijdt. Vader Willy zit vandaag nog steeds met veel vragen. Wat als het geen SUV was? Hij maakt zich zorgen bij de steeds groter wordende auto's op de baan, want die verhogen de kans op een dodelijk slachtoffer bij een ongeval. Dat bevestigt ook Verkeersinstituut Vias, dat daar onderzoek naar deed. Willy Kerremans pleit voor strengere verkeersregels.

Exact 20 jaar geleden wordt de 17-jarige Bart Kerremans in de Molenstraat in Kapelle-op-den-Bos aangereden. De dader vlucht weg en is tot op vandaag nog steeds niet gekend. Uit onderzoek blijkt wel dat Bart aangereden is door een SUV die zeker 90 kilometer per uur reed. Geen onbelangrijk detail, want hoe groter de wagen, hoe groter de schade. “Gemiddeld genomen zijn de wagens de laatste 20 jaar 350 kilo zwaarder geworden. Ook de motorkaphoogte is met zo'n 10 centimeter toegenomen. Daardoor heb je 30 procent meer kans om te overlijden als je als voetganger aangereden wordt”, zegt Stef Willems van Vias.

Sinds het ongeval staat het leven van vader Willy in het teken van verkeersveiligheid en gaat hij bijvoorbeeld naar scholen om er te getuigen. Hij wil vooral strengere verkeersregels. “Een digitaal rijbewijs met punten. Als je te veel gele kaarten krijgt, verlies je je rijbewijs. Van zodra je een rode kaart hebt, moet je onmiddellijk voor de rechter verschijnen”, zegt Willy. “Voor sommige beroepen heb je zo’n SUV nodig. Maar de echtgenote van de dokter die met zo’n wagen rondrijdt, daar heb ik mijn bedenkingen bij.”