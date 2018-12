200.000 euro schade na onweders in mei en juni

De Vlaamse overheid heeft 30 trajecten goedgekeurd waar zogenaamde LZV’s mogen rijden. Die Langere en Zwaardere Vrachtwagens, ook wel supertrucks of ecocombi's genoemd, zijn maximaal 25 meter lang en mogen in totaal tot 60 ton wegen. In onze regio komen vijf uitgestippelde trajecten: in...