21 Assenaren met hun dromen voor 21

Vannacht stappen we 2021 binnen. In Asse willen ze het nieuwe jaar hoopvol starten en dat doen ze met de film '21 Assenaren in 21'. Daarin praten 21 bekende en minder bekende inwoners over hun kleine gelukjes van het voorbije coronajaar en over hun dromen voor het nieuwe jaar.