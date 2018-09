24 bewakingscamera's op 8 plaatsen in de gemeente

Sint-Pieters-Leeuw maakt naar eigen zeggen al de hele bestuursperiode een prioriteit van het optreden tegen allerhande vormen van overlast (vandalisme, sluikstorten, drugsfeiten...) Om de overlast nog efficiënter aan te pakken, wordt geïnvesteerd in de installatie van extra camera's.

Die komen op 3 openbare pleinen: het Weerstandsplein in Sint-Pieters-Leeuw, het Kerkplein in Ruisbroek en het Gulden Bodemplein, eveneens in Ruisbroek. Verder ook aan de parking van het Sociaal Huis aan de Fabriekstraat in Ruisbroek, de parking van het gemeentehuis in SInt-Pieters-Leeuw en de parking van de Merselborre in Vlezenbeek.

Verder ook aan 2 sporthallen, met name het Wildersportcomplex en sporthal AJ Braillard in Ruisbroek. Om te voorkomen dat de problemen zich verplaatsen naar elders, besliste de gemeente ook 3 verplaatsbare camera's aan te kopen. Deze zullen worden ingezet op de meest gevoelige plaatsen op het vlak van sluikstorten.