25 vrachtwagens uitgebrand bij Carro-Bel in Mollem: parket gaat uit van kwaad opzet

Bij het bedrijf Carro-Bel in de industriezone Z.5 in Mollem, deelgemeente van Asse, stonden vannacht meer dan 25 vrachtwagens in lichterlaaie. Er vielen gelukkig geen gewonden. Het parket Halle-Vilvoorde vermoedt dat de brand is aangestoken.

Rond 1 uur vannacht kwam bij de brandweerzone Vlaams-Brabant West de melding binnen van een brand in de industriezone van Mollem. Toen de brandweer aankwam, bleken meer dan 25 vrachtwagens van het bedrijf Carro-Bel in brand te staan. De brandweer kreeg meteen hulp van korpsen uit het oosten van de provincie en vanuit Brussel. Er is geen melding gemaakt van gewonden, maar de materiële schade is erg groot. Het vuur sloeg niet over naar de gebouwen. Het parket Halle-Vilvoorde gaat er intussen van uit dat er kwaad opzet in het spel is. "Naar aanleiding van de zware bedrijfsbrand bij Carro-Bel op de industriezone in Mollem heeft het parket deze nacht een branddeskundige aangesteld", zegt Gilles Blondeau van het parket Halle-Vilvoorde. "Uit zijn eerste vaststellingen blijkt dat er vermoedelijk sprake is van kwaad opzet gezien meerdere brandhaarden werden gevonden."