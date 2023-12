250.000ste leerling maakt kennis met witloof dankzij witloofbox

Vandaag proefde de 250.000ste leerling witloof dankzij de witloofbox van de provincie Vlaams-Brabant in deze klas. Dat is een campagne van de provincie Vlaams-Brabant om schoolkinderen vertrouwd te maken met de smaak van het witte goud.

In november verdeelde de provincie Vlaams-Brabant 900 witloofboxen aan scholen die zich hiervoor inschreven. “Hiermee konden de leerlingen zelf witloof telen in de klas”, zegt gedeputeerde Tom Dehaene. “Witloof heeft een unieke smaak. Het introduceren van deze smaak aan kinderen op jonge leeftijd verhoogt hun bereidheid om de groente te proeven. Dat is nodig als je weet dat jonge gezinnen hoe langer, hoe minder witloof eten. Nochtans is witloof rijk aan voedingsstoffen. We willen de kinderen laten ontdekken hoe lekker en gezond witloof, een typische groente van bij ons, kan zijn.”

Het vierde leerjaar van GO Spectrum uit Kampenhout, de klas met de 250.000ste leerling die witloof proeft, won de witloofbox-wedstrijd en kreeg op 22 december een kok op bezoek. Samen maakten ze een ‘croque witloof’ met het witloof dat door de leerlingen zelf werd geteeld. Tien andere scholen wonnen een waardebon van 50 euro voor de aankoop van ingrediënten om zelf een witlooffeestje te organiseren, waaronder het Heilig-Hart & College in Halle en Gemeentelijke basisschool De Letterbijter in Wezembeek-Oppem.