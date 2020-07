27-jarige man overleeft val uit raam niet

In Asse is afgelopen weekend een 27-jarige man gestorven nadat hij uit een raam op de tweede verdieping was gevallen. Het parket sluit kwaad opzet of zelfdoding uit.

Een voorbijganger merkte zaterdagnacht rond 4 uur een levenloos lichaam op naast een woning in de Nerviërsstraat. Het 27-jarige slachtoffer was die avond op café geweest en hield een afterparty. Volgens de vaststellingen van het parket viel de man uit een openstaand raam van de tweede verdieping naar beneden. Hij was op slag dood. De twintiger had een aanzienlijke hoeveelheid alcohol in zijn bloed. Het parket sluit zelfdoding of kwaad opzet uit. Twee vrouwen die ook aanwezig waren in het huis werden verhoord. Zij waren in schock.