27 uur wachten op herstelling waterlek: "100.000 liter zomaar weggevloeid"

Een Zemstenaar overweegt klacht in te dienen tegen de Watergroep. Gisterochtend ontdekte Bart Verpuylt voor zijn woning aan de Tervuursesteenweg een waterlek, waarop hij onmiddellijk de Watergroep verwittigde. Die kwam pas 27 uur later het lek dichten.

Bart vindt het niet kunnen dat het meer dan een dag duurt voor het lek voor zijn deur gedicht is. Zeker omdat hij meerdere keren met de Watergroep belde. Hij laat het er niet bij en wil een klacht indienen bij De Watergroep.

“Ik ga ook de gemeente te contacteren daarover en zeggen dat zoiets niet kan. Ik denk dat De Watergroep verplicht is dit om binnen een aantal uur te repareren. Zij hebben mij gezegd dat ze geen manschappen beschikbaar hadden, terwijl dat toch hun taak is,” zegt Bart.

Op zijn vraag om een afscherming te plaatsen rond het waterlek, werd niet gereageerd. Het was uiteindelijk de politie die rond tien uur 's avonds de nodige maatregelen trof. Even vreesde de buurt zelfs dat voor hun deur een zinkgat zou ontstaan, maar dat is niet het geval.

Bart heeft zelf de hoeveelheid gemeten. “Dat hier één liter per seconde wegvloeit zomaar in de riolering is een schande. Op een periode van 27 uur gaat om een hoeveelheid van meer dan 100.000 liter en dat in tijden waar water een kostbaar goed is. Eén ding is duidelijk: ik laat het hier niet bij,” besluit Bart.