30 Jaar palliatieve zorg gevierd met nieuw boek Wim Distelmans

In de kantoren van KBC aan de Havenlaan in Brussel werd vanmiddag samengekomen rond het thema '30 jaar palliatieve zorg in België'. Naast verschillende thema's die werden besproken, werd ook het boek 'Voor altijd thuis' van professor Wim Distelmans en Désirée De Poot voorgesteld. Het boek gaat specifiek over de palliatieve thuiszorg.

Het nut van het model palliatieve thuiszorg, palliatieve zorg na de zesde staatshervorming, is palliatieve zorg nog altijd een taboe? Het zijn 3 verschillende thema's die vanmiddag aan bod kwamen tijdens '30 Jaar palliatieve zorg in België'. Verschillende sprekers namen in Brussel het woord, onder wie Bianca Debaets, Frank Deboosere, WIm DIstelmans en minister Jo Vandeurzen.

Vanmiddag werd ook het boek 'Voor altijd huis' voorgesteld. Het boek is geschreven door kankerspecialist en professor Wim Distelmans, voorzitter van de palliatieve thuiszorg Omega en oprichter van TOPAZ in Wemmel, het eerste dagcentrum voor ernstig zieke mensen. Distelmans schreef het boek samen met journaliste Désirée Poot. In het boek staat 30 jaar Omega, het palliatieve thuiszorgteam, centraal.