Vlaams minister van Welzijn en Gezin Hilde Crevits creëert samen met Agentschap Opgroeien meer dan 2.000 extra plaatsen in de kinderopvang en dat in 106 steden en gemeenten. Het gaat om plaatsen met de hoogste subsidie waar ouders volgens hun inkomen kunnen betalen. In onze regio komen er in 2024 321 plaatsen bij.

De stad/gemeente die de meeste bijkomende plaatsen in de kinderopvang krijgt over heel Vlaanderen is Vilvoorde. Daar creëert Crevits 41 extra plaatsen. In Sint-Pieters-Leeuw gaat het om 38 plaatsen. Ook in 16 andere gemeenten in Halle-Vilvoorde wordt extra kinderopvang gecreëerd.

Hier een overzicht: