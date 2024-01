We hebben ze vorig jaar 35 keer zien vliegen, de ufo's in Vlaams-Brabant. Dat blijkt uit cijfers van het Belgische ufo-meldpunt. Zowat de helft van de meldingen komt uit onze regio. Meestal gaat het om sterren, planeten of lichtspots. Al zit er af en toe iets tussen dat niet kan verklaard worden.

35 meldingen van ufo's vorig jaar in Vlaams-Brabant, 17 in onze regio

Sterren en planeten, vliegtuigen, satellieten of grote lichtspots van een plantenkwekerij. Mensen hebben ze het voorbije jaar aanzien als ufo's, ofwel ‘unidentified flying objects’. In onze provincie zijn in totaal 35 meldingen van ufo's gedaan. De helft daarvan uit onze regio.

Frederick Delaere, coördinator ufo-meldpunt: “Wat we zagen is een grote stijging van het aantal lichtspots, skytracers. Dat zijn lichten die gebruikt worden bij evenementen, die op het wolkendek schijnen. Het probleem is dat mensen vaak de lichtstraal zelf niet zien waardoor men denkt dat het van een licht is dat boven de wolken zit. Wat niet klopt."

Veel waarnemingen hebben dus een logische verklaring: “Er is meer dan 90% dat we kunnen verklaren en het percentage dat overblijft, laten we open. We gaan niet uitpakken met wilde theorieën. We weten het gewoon niet.”

Wat die 10 procent betreft, schat het meldpunt dat de kans klein is dat het om buitenaards leven gaat. Meer straks in ons nieuws.