38 Wemmelse straten worden zone 30

De hele wijk Bouchout en de Parklaan in Wemmel worden definitief omgevormd tot een zone 30. Het gaat om maar liefst 38 straten waar je voorheen nog 50 kilometer per uur mocht rijden. De politie zal in beide wijken ook op de snelheid controleren.

Tijdens de werken op de Robberechtsstraat was er wekenlang een omleiding via de wijk Bouchout. Toen werd al tijdelijk een zone 30 ingevoerd omdat er te snel werd gereden. “Ook bij een omleiding via de Parklaan werd een zone 30 ingevoerd. We evalueerden na de werken deze nieuwe situatie en besloten om in beide wijken een permanente zone 30 in te voeren, dit op vraag van de inwoners en om de veiligheid te verbeteren”, zegt schepen van Mobiliteit Vincent Jonkcheere (LB Wemmel).

Er zijn ook extra snelheidsmetingen en snelheidscontroles uitgevoerd. Volgens de gemeente Wemmel heeft de zone 30 nog andere gunstige gevolgen. Zo zijn er minder uitlaatgassen en fijnstof, is er een betere woonkwaliteit en wordt sluipverkeer ontmoedigd.