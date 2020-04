40% minder vluchten voor Brussels Airport

Op Brussels Airport is het totale aantal vluchten in maart met bijna 40 procent gedaald in vergelijking met vorig jaar. De luchthaven verwelkomde 60 procent minder passagiers. Ook het vrachtvervoer daalde met bijna 15 procent. Men verwacht dat de impact van de coronacrisis op het luchtverkeer in april nog groter zal zijn.

In de maand maart reisden minder dan 800.000 passagiers via Brussels Airport. Vorig jaar waren dat er nog bijna 2 miljoen. De sterke daling is een rechtstreeks gevolg van de coronacrisis. Tijdens de laatste week van maart waren er 95 procent minder passagiers in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Door het grote aantal repatriëringen waren er iets meer aankomende dan vertrekkende passagiers. De bezettingsgraad van vluchten liep terug van gemiddeld 129 naar 94 personen per vlucht. De luchthaven van Zaventem blijft open voor essentiële reizen.

Door het stilvallen van heel wat bedrijven in binnen- en buitenland daalde ook het vrachtvervoer. In vergelijking met vorig jaar daalde het goederentransport met 14,6 procent. Cargo blijft belangrijk om essentiële producten zoals geneesmiddelen en medische producten snel te leveren aan ons land.

In totaal waren er in maart net geen 40 procent minder vluchten dan vorig jaar.