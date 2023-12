40 procent meer starters in Vlaams-Brabant dan vijf jaar geleden

Dit jaar zijn er in Vlaams-Brabant zo’n 13.800 ondernemingen opgericht. Dat blijkt uit een studie van UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel in samenwerking met GraydonCreditsafe. Dat zijn er 40 procent meer dan vijf jaar geleden. Toch ziet UNIZO dat de concrete stap tot ondernemen minder snel wordt gezet. “Men is duidelijk meer afwachtend om de plannen daadwerkelijk uit te voeren”, zegt directeur Elke Tielemans.

Volgens een eerste raming zullen er dit jaar 13.804 ondernemingen in Vlaams-Brabant opgericht zijn. Het aantal starters stabiliseert daarmee op een hoog niveau on onze provincie en doet het beter dan andere Vlaamse provincies. Over heel Vlaanderen is er een daling van 2 procent tegenover vorig jaar. “De stabilisering is niet onverwacht. Ook voor gevestigde ondernemers is het niet makkelijk om de opeenvolgende crisissen door te komen. Dat merken we aan het stijgend aantal stopzettingen en faillissementen. De drempel om een eigen zaak te starten, ligt vandaag een stuk hoger”, zegt Elke Tielemans, directeur van UNIZO Vlaams-Brabant.

UNIZO wijt de stijging aan de soepelere regelgeving in Vlaanderen dan in Brussel. “Wie in Brussel een onderneming wil starten, moet tot eind 2023 over een diploma bedrijfsbeheer beschikken en voor sommige beroepen een attest beroepsbekwaamheid voorleggen. In Vlaanderen is dit sinds 2019 niet meer het geval. Vlaams-Brabant is daardoor een logische uitvalsbasis geworden voor tal van Brusselse ondernemingen”, zegt Tielemans. “Opstartcijfers in Brussel vallen dan ook terug. Daarnaast zorgen een andere fiscaliteit en steunmaatregelen voor een grotere aantrekkingskracht in Vlaanderen.”

Die soepelere regels brengen ook meer faillissementen met zich mee. Zo ziet UNIZO dat mensen zich onvoorbereid in een ondernemersavontuur storten. “We moeten waakzaam zijn dat eender wie kan ondernemen. Voor dat soort cowboys zijn we behoedzaam. Anderzijds hebben we er alle belang bij dat starters de sprong blijven wagen. De starters van vandaag, creëren immers de jobs en welvaart van morgen”, aldus Tielemans.