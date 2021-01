400 Ternatse alleenstaanden krijgen feestmaaltijd

De Cyriel Verschaevelaan in Kapelle-op-den-Bos wordt binnenkort omgedoopt tot de Mim Van Keerlaan. Mim was een schrijfster die twee jaar geleden overleed en haar hele leven in Kapelle-op-den-Bos woonde. Haar dochter Yasmina El Messaoudi, reporter bij Radio 2, is in de wolken met de naamswijziging.