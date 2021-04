41 misdrijven vastgesteld bij overlastcontroles in Diegem

Bij extra politiepatrouilles in Diegem werden de voorbije weken 41 misdrijven vastgesteld. Dat blijkt uit cijfers die de lokale politiezone VIMA bekendmaakt aan het einde van het actieplan tegen overlast. De politie zal ook na afloop blijven patrouilleren in de gemeente.

De politiezone VIMA kreeg rond de jaarwisseling opvallend meer klachten binnen over overlast in Diegem. “Het ging enerzijds om klachten over vandalisme, drugshandel en drugsgebruik en anderzijds over verkeersoverlast zoals onaangepaste snelheid en foutparkeren”, vertelt Catherine Bodet, woordvoerder van de politiezone VIMA. “Om het onveiligheidsgevoel in de gemeente te verminderen, zijn we op 18 januari gestart met een actieplan.”

Vorige week is dat actieplan afgelopen. De politie zette gedurende dertien weken extra patrouilles in en voerde regelmatig verkeerscontroles uit. “Bijkomend op onze reguliere interventiepatrouilles hebben we 691 extra uren gepatrouilleerd in Diegem”, meldt Bodet. “In het totaal werden 66 voertuigen en 206 personen gecontroleerd. Daarbij werden 41 misdrijven vastgesteld. Het ging meestal om druggerelateerde misdrijven en inbreuken tegen de coronamaatregelen. Door een melding van een alerte bewoner en een snelle tussenkomst konden onze agenten ook drie jongeren op heterdaad betrappen toen ze een brievenbus in brand staken.”

Het team verkeer organiseerde de afgelopen maanden 32 snelheidscontroles in Diegem. “869 bestuurders reden te snel in de dorpskern”, licht Bodet de cijfers toe. “Het team stelde ook 1054 andere verkeersinbreuken vast, zoals foutparkeren, asociaal rijgedrag en gsm-gebruik achter het stuur.”

Positieve reacties

De politiezone roept de leden van het Buurtinformatienetwerk op om verdachte handelingen te melden. “We merken nog te veel terughoudendheid”, aldus Bodet. “Of het actieplan een blijvende impact heeft, zal pas over enkele weken duidelijk zijn. We kregen alvast positieve reacties van inwoners over onze verhoogde aanwezigheid in het straatbeeld. We willen benadrukken dat onze aanwezigheid na afloop van de actie niet volledig zal wegvallen.”