48 leerlingen kunnen niet op sportklassen vertrekken door coronabesmettingen

In de Gemeentelijke Basisschool De Plataan zitten 48 leerlingen van het vierde leerjaar in quarantaine. In de twee klassen werden in het totaal dertien coronabesmettingen vastgesteld.

De herfstvakantie is afgelopen, maar niet elk kind kan opnieuw naar school. “De leerlingen van het vierde leerjaar van GBS De Plataan zouden deze week op sportklassen gaan”, vertelt burgemeester Maarten Mast. “Door dertien coronabesmettingen in de twee klassen kan die uitstap niet doorgaan. De leerlingen zitten momenteel thuis in quarantaine. Vandaag of morgen hebben we een volledig zicht op de impact van de besmettingen.”

Ook De Leertrommel in Opwijk ziet leerkrachten uitvallen die in quarantaine zitten. Dat meldt Radio 2. De lessen worden overgenomen door de zorgleerkrachten. In de lagere scholen moeten leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar vanaf vandaag een mondmasker dragen. De test- en quarantainemaatregelen worden versoepeld.