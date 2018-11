5 tot 15 procent verlies voor provinciale UF-lijsten in faciliteitengemeenten

In Kraainem haalde de UF-lijst in 2018 nog 52,2 % in vergelijking met 64,1 % in 2012. In Linkebeek was er een terugval van 65,8 % tot 53,1 %, in Wezembeek-Oppem van 63,3 tot 54,2 % en in Sint-Genesius-Rode van 54 tot 46,9 %. In Wemmel (van 34,6 tot 28 %) en in Drogenbos (van 55,9 tot 50,3 %) was het verlies minder groot, maar toch nog steeds substantieel. In de nieuwe Vlaams-Brabantse provincieraad heeft UF nog 2 zetels op 36, tegenover 5 op 72 momenteel.

Omwille van het verschil in lijsten die in 2012 en 2018 voor de gemeenteraadsverkiezingen werden ingediend, is een vergelijking tussen het kiesgedrag in deze faciliteitengemeenten enkel mogelijk in Sint-Genesius-Rode en Wezembeek-Oppem. In Rode won de Franstalige eenheidslijst één zetel, in Wezembeek-Oppem ging er één verloren. In de meeste andere Vlaamse gemeenten rond Brussel waar er zowel in 2012 als in 2018 een Franstalige eenheidslijst opkwam, boekten deze verlies. Zowel in Dilbeek, Vilvoorde, Overijse, Sint-Pieters-Leeuw en Zaventem ging er een zetel verloren, in Grimbergen zelfs 2. Enkel in Beersel won UF één zetel.