60ste Veldkantkermis lokt massa volk

Vorig jaar werd er in Sint-Pieters-Leeuw, Halle en Beersel samen 715 keer ingebroken in een gebouw. Dat zijn 101 inbraken minder dan in 2017. Dat blijkt uit het jaarverslag van de politiezone Zennevallei. Het cijfer is opvallend, want de regio kampte eind vorig jaar met een inbrakenplaag.