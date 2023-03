61-jarige bestuurder komt om bij spectaculaire crash

In de Zwaluwstraat in Malderen is in de nacht van maandag op dinsdag een 61-jarige bestuurder om het leven gekomen bij een spectaculair verkeersongeval. Er was geen andere partij bij betrokken.

Het ongeval deed zich voor rond 2u30. “Een bestuurder komende uit de richting van Buggenhout is er rechtdoor gereden in plaats van de scherpe bocht van de baan mee te volgen”, zegt woordvoerder Gilles Blondeau van het parket Halle Vilvoorde. De wagen raasde eerst over een eilandje met wat groen tussen de rijweg en de spoorweg waarbij hij eerst vol een boom raakte. Even verderop is hij dan door een haag gegaan, heeft een tuinhuis geraakt en is over de kop gevlogen. Voor de bestuurder, afkomstig uit Buggenhout, kon echter geen hulp meer baten.

“De opgeroepen MUG- arts stelde meteen het overlijden van de bestuurder vast. Gezien er geen tussenkomst was van een andere partij, werd er geen verkeersdeskundige aangesteld”, aldus nog Blondeau. Op de plek van het ongeval is een spoor van vernieling achtergebleven. Een boom en verschillende palen werden net als een vuilbakje omvergereden. Ook het tuinhuis werd tot schroot herleid. Over de precieze oorzaak van het ongeval is er niets bekend.