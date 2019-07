6700 Afrikaanse planten op één website

Op www.floredafriquecentrale.be vind je foto’s en allerlei gegevens over 6750 plantensoorten uit Centraal-Afrika en meer bepaald Congo, Rwanda en Burundi. “Het uiteindelijke doel is om het volledige seriewerk Flore d’Afrique centrale met z’n 11.000 soorten elektronische te ontsluiten”, legt Marc Sosef van de Plantentuin van Meise uit. De website is een belangrijk instrument in het beheer en behoud van de botanische diversiteit in tropisch Afrika. “Onze Plantentuin is wereldwijd het meest toonaangevende instituut voor informatie over planten en paddenstoelen uit Centraal-Afrika”, geeft Sosef nog mee. “Veel van het onderzoek dat we samen met experts uit de hele wereld doen, vormt de wetenschappelijke basis voor de bescherming van de unieke diversiteit van Centraal-Afrika.”​