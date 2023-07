69ste Gildefeest in Asse: "Levensnoodzakelijk voor onze harmonie"

Op het menu stonden de nodige dorstlessers, maar vooral kampioenschappen in verschillende volkssporten. Zo namen zo'n vijftien ploegen het tegen elkaar op in het 'meetschieten'. “Er wordt daarbij met stuivers gesmeten vanop een afstand van 7,35 meter tot de koord”, legt Edwin Fabry uit. “Bedoeling is om zo dicht mogelijk bij de koord te gooien.” Verder stonden ook onder meer petanque en boogschieten op de liggende wip op het programma, en natuurlijk een hapje en drankje. “Het Gildefeest is voor ons is levensnoodzakelijk, zo eenvoudig is dat”, vertelt ondervoorzitter van Harmonie De Gilde Jan De Rop. “Het is onze grootste fondsenwervende activiteit die we organiseren. Zonder het Gildefeest overleven wij niet als muziekvereniging. We hebben die centen broodnodig. Fijn dus dat er een mooie opkomst was.” Een verslag zie je maandag in ons nieuws.