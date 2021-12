7-jarige Milan lijdt aan zeldzame stofwisselingsziekte

Binnenkort wordt Milan acht jaar, maar mentaal is hij amper twee en half. “Na zijn geboorte verliep alles normaal, maar toen Milan twee en half was, ging hij plots achteruit”, getuigt mama Evi Aerts. “Twee weken geleden vertelden dokters ons de diagnose. GM1-gangliosidose is een uiterst zeldzame stofwisselingsziekte. Vol verdriet en ongeloof kregen we te horen dat onze zoon wellicht niet ouder dan 18 jaar zal worden”, vult papa David Tahon aan.

Minder dan één op een miljoen personen lijdt aan deze ziekte. Een medicijn om Milan te genezen is er niet. “Hij zal op termijn niet meer kunnen praten, eten en stappen om uiteindelijk aan een longontsteking te sterven”, gaat Evi voort. “We delen ons verhaal om de ontwikkeling van een medicijn te stimuleren en om lotgenoten te vinden.” Een steunactie voor het gezin met drie kinderen leverde al meer dan 6.000 euro op.