In Halle vond dit weekend de grootste pensenkermis van het land plaats, die van het Don Bosco-instituut. Gemiddeld komen daar jaarlijks in drie dagen tijd 9.000 mensen eten. Door de tafels anders te schikken, kwamen er dit jaar nog extra zitplaatsen bij. Allemaal om de kas van de school te spijzen.

Het was al de 59ste editie van de jaarlijkse pensenkermis van Don Bosco in Halle. Goed voor 7.000 gebakken pensen, 1.800 kipfilets en 2.400 kilo frieten. De opbrengst van het eetfestijn is voor de school. “We hebben recent een nieuw gebouw in gebruik genomen en kijken natuurlijk ook vooruit. Binnenkort start er een nieuwbouw op de plaats van het oude klooster. Daar komt een nieuw gebouw met wetenschapslokalen en gewone lokalen,” licht technisch directeur Philip Van Hamme toe.

Een sfeerverslag met heel veel pensen zie je in ons nieuws.