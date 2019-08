77-jarige man uit Vlezenbeek vermist

Cornelius De Tobel (77) woont in de Konijnestraat in Vlezenbeek, deelgemeente van Sint-Pieters-Leeuw. Daar werd de man zondagavond om 21u30 nog gezien. Sindsdien ontbreekt van hem elk spoor. Hij is tussen 1m70 en 1m75 lang en normaal gebouwd, heeft grijs haar en een stoppelbaard. Hij is slecht te been en loopt voorovergebogen. De man is ook slechtziend. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een groene salopette, een lichtbruine pull en zwarte schoenen. Cornelius De Tobel heeft medische zorgen nodig. Hebt u hem gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800/30 30 0 of via mail naar opsporingen@police.belgium.eu.