7.874 Gordelbomen geplant, actie wordt bij volgende editie herhaald

Vandaag zijn de laatste Gordelbomen geplant. Tijdens de alternatieve editie van het Gordelfestival konden deelnemers zich registreren. Elke registratie leverde een extra stuk groen op. In het totaal zijn nu 7.874 nieuwe bomen en struiken geplant. “Vroeger ging het over het groene karakter van de Vlaamse Rand te bewaren. Nu gaat het over méér groen waarmee we de Rand versterken”, aldus Vlaams minister bevoegd voor de Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA).

De alternatieve corona-editie van het Gordelfestival lokte in september duizenden mensen naar de Vlaamse en Groene Rand. Zo’n 7.500 deelnemers registreerden zich vooraf via een QR-code. In samenwerking van de Buumplanters en het Agentschap Natuur en Bos werd voor elk van hen een extra stuk groen aangeplant in de Vlaamse Rand. De voorbije maanden plantten 136 vrijwilligers 3.748 bomen en 4.126 struiken op 36 locaties in Halle-Vilvoorde. Soms op een privéterrein, maar ook bij bestaande bossen of boomgaarden en op speelplaatsen en bij jeugdverenigingslokalen.

Bij de komende editie van het Gordelfestival wordt de actie herhaald.