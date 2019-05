8 jaar geëist tegen hoofdverdachte diamantroof

In Brussel is het proces gestart tegen de hoofdverdachte van de diamantroof op de luchthaven van Zaventem in februari 2013. De openbare aanklager eist 8 jaar cel tegen de man.

De beruchte Franse crimineel Marc Bertoldi, hoofdverdachte in het dossier, geeft toe dat hij een deel van de buit heeft verkocht, maar ontkent dat hij betrokken was bij de overval of de voorbereiding ervan. Volgens het parket van Halle-Vilvoorde was hij wel degelijk deel van het commando dat de overval pleegde en was hij zelfs het brein. De openbaar aanklager eist 8 jaar cel tegen hem. Een vonnis wordt eind juni verwacht.

In februari 2013 overviel een zwaarbewapend achtkoppig commando een vliegtuig van Swissair op de luchthaven van Zaventem, nadat ze via een gat in de omheining op het tarmac waren geraakt. De daders gingen aan de haal met een lading diamanten ter waarde van 37 miljoen euro. Na intensief speurwerk kon een bende van 19 verdachten worden geïdentificeerd, maar vorig jaar werden 18 van hen door de correctionele rechtbank vrijgesproken bij gebrek aan bewijs. Het parket tekende beroep aan tegen het vonnis, maar dat proces zal pas in 2020 worden behandeld.