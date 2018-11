820 mensen geven Lio hoop tijdens Halloweentocht

820 mensen hebben op 31 oktober gegriezeld tijdens de tweede Halloweentocht van Hope for Lio. Dat is de vzw die Julie Mespreuve en Philippe Vanbever hebben opgerich voor hun zieke dochter Lio en haar lotgenootjes.

Lio lijdt aan het uiterst zeldzame CDKL5-syndroom. Een genetische aandoening waardoor Lio voortdurend epilepsieaanvallen krijgt, wat nefast is voor haar ontwikkeling.

Er werd kosten noch moeite gespaard voor de 2de Halloweentocht voor het goede doel. Zo kreeg iedere deelnemer soep of chocomelk en werd er twee paden aangelegd: een kinderpad van 1 kilometer en een horrorpad van meer dan 3 kilometer lang. Achteraf waren er dan weer spookparty’s in de Schuur van Pepingen.

Tijdens de Halloweentocht kregen Julie en Philippe uit handen van de organisatie van de Dolle Strandbalfeesten in Tollembeek een cheque van 6.000 euro. 3.000 euro is voor de ouders van Lio zelf, de andere 3.000 euro gaat naar de vzw Hope for Lio die lotgenoten van het zieke kindje helpt en het onderzoek naar de voorlopig onbehandelbare ziekte stimuleert.